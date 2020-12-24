كفر الشيخ تخفض العمالة 50% فى أجهزة المحافظة بسبب كورونا 

جدة - نرمين السيد - أصدر جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ قرارًا، اليوم الخميس، حمل رقم 1227 لسنة 2020، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والكتاب الدورى الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بالديوان عام المحافظة، والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والمديريات المتعددة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة بما لا يتجاوز 50% من القوة الإجمالية.





وتضمن القرار أن يكون بالتناوب يوميا بين الموظفين، وتحت إشراف رئيس الجهة بحيث لا تقل نسبة الحضور للموظف شهريا عن 50% من الأيام المقررة للحضور قانوناً، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين. واستثنى قرار المحافظ بعض الجهات من تخفيض عدد العاملين بها وهى، المستشفيات، الإسعاف، خدمات المياه والصرف الصحى، الكهرباء، وخدمات النقل، أو بناءً على عرض رئيس الهيئة، طبقا للقواعد التى يراها رئيس المرفق. جاء ذلك بناءً على ما تقرر من الحكومة خلال الأيام الآخيرة، بتخفيض عدد العمالة، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، ووجه المحافظ كل رؤساء المصالح بتنفيذ القرار.

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