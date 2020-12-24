غلق جزئى لشارع النيل لمدة 3 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتوصيل كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالكاميرات، حيث ستقوم الشركة بتنفيذ أعمال قطع عرضى لشارع كورنيش النيل وتقاطعه مع شوارع (طاهر الأسمر بجوار مسرح البالون وشارع الفردوس بجوار البنك الأهلى) بالاتجاه القادم من ميدان الكيت كات لميدان الجلاء.





وأوضحت محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى لشارع النيل فى الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات لميدان الجلاء لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الجمعة الموافق 25 /12/ 2020، وحتى يوم الأحد الموافق 27/ 12/ 2020، على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا، حتى الساعة الخامسة صباحا فقط، طوال فترة الأعمال وذلك دون تعطيل الحركه المرورية. ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة، بمتابعه تنفيذ تلك الأعمال وفقاَ للجدول الزمنى المحدد لها، ورد الشيء الى أصله عقب الانتهاء من الأعمال، مشيرا إلى أن الشركة المنفذه ستقوم بنشر جميع وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

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