كاتدرائية العذراء مريم بقويسنا تحتفل بقداس عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - ترأس القداس الإلهى الأب برنابا فانوس، راعى الكنيسة والقائم بأعمال الدلتا، واحتفل بحضور مع الشعب والشمامسة، متمنيًا ميلاد جديد للمسيح فى قلوب كل الحاضرين.

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