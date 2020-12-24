البطريرك إبراهيم إسحق فى قداس عيد الميلاد : نصلى من أجل السيسى

جدة - نرمين السيد - وجاء نص عظة الأنبا إبراهيم إسحاق كالتالى: "باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين

من البطريرك إبراهيم إسحق .. بنعمةِ الله، بطريركِ الإسكندريَّةِ وسائِرِ الكِرازَةِ المُرقسيَّةِ للأقباطِ الكاثوليك، إلى إخوتِنا المطارنة والأساقفة، وإلى أبنائِنا الأعزاء القمامصةِ والقسوس والرهبانِ والراهبات والشمامسة، وإلى أبناءِ كنيستنا القبطيَّة الكاثوليكيَّة فى مصر والمهجر.. النعمةُ والسلامُ مِن لَدُنِ ربِّنا يسوعَ المسيح، مَولودِ بيتَ لحم

"إنَّ نعمةَ اللهِ المخلِّصة قد تجلّت لجميعِ الناس" (تيط 2: 11).

نحتفلُ هذا المساء بعيدِ ميلادِ السّيّدِ المسيح لهُ المجد، كلمةُ اللهِ الأزلى الذى صارَ بشرًا وعاشَ بيننا. يعودُ إلينا العيد ومازالَ القلقُ والخوفُ والارتباكُ يسودُ عالمنا وحياتنا، مما أثَّر على حياتِنا الاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ على علاقاتنا الإنسانيَّةِ وخاصَّةً فى عائلاتِنا ومجتمعنا.

فهل يكونُ احتفالُنا اليومَ بالميلادِ تحدٍّ كما كانَ يومَ ميلادِ المسيح، فنجدد فيهِ العهدَ والرجاء، ونولَدُ مَعَ المسيحِ مِن جديد؟ لنحاول أن نتأمَّل معًا ماذا يعنى الميلاد؟.

اولاً: مبادرةُ حُبِّ اللهِ لخلاصِ البشر

"اللهُ محبّة" هذا هو جوهرُ إيمانِنا المسيحى وخُلاصَتُهُ. ومَنْ يحبّ يرغبُ فى مُشاركةِ المحبوبِ حياتَهُ وطريقَهُ، ويتضامَنُ مَعَهُ فى ظروفِهِ ومصيرِهِ. واللهُ يُهمُّهُ أمرُ الانسانِ لأنَّه يحبُّه. فصار اللهُ إنسانًا وجاءَ عالمنا وعاشَ بيننا. تعلَّمنا من الرِّبِّ يسوع أنَّ اللهَ ليسَ فِكرَةً فلسفيَّةً ولا نظريَّةً رياضيَّةً، ولا هو الخالق الَّذى يبقى بعيداً فى سمائِهِ مُراقِبًا لأعمالِ البَشَرِ وتصرفاتِهم، حاسبًا لهم زلاتِهم متوعدًا إيَّاهم بأغلظ العقوبات أشدّها.

علمنا أنَّ الله محبَّة، والمحبَّة لا تبقى وحيدة بل تعطى ذاتها لمَن تُحبّ، تبذل نفسها فى سبيل أحبائها. لذلك لما أحبّ الله العالم رغم بعده عنه ورفضه له وهبَ لهم ابنه الوحيد (يو3: 16). فكان المسيح كمال إعلان عن الله ذاته «إِنَّ اللهَ، بَعدَما كَلَّمَ الآباءَ قَديمًا بِالأَنبِياءَ مَرَّاتٍ كَثيرةً بِوُجوهٍ كَثيرة، كَلَّمَنا فى آخِرِ الأَيَّام هذِه بِابْنٍ جَعَلَه وارِثًا لِكُلِّ شيء وبِه أَنشَأَ العالَمِين» (عب1: 1-2). فعندما نحتفلُ بعيدِ الميلاد، نتذكَّر أنَّ الله "عمانوئيل" أى الله يرافِقُنا ويبارِكُنا ويقدِّسُنا.

إنَّ أحداثَ الميلادِ والطفولةِ هى حدثٌ حقيقى وليست قِصصًا للتسلية، فالمغارة والزينة تشير إلى الحدث العظيم، وهى دعوة إلى التجديد والميلاد من جديد. أليس هذا أيضًا شوق الانسان ورغبته الدفينة كما عبَّر عنها القدَّيس أوغسطينوس "خلقتنا يا الله وقلوبنا قلقة إلى أن ترتاح فيك" والمسيحى مدعو لأن يزور المغارة ليتأمَّل وجه المولود ويُقدِّم له حبّه وفقره، ولا يغادرها إلاَّ وقد حمل الطَّفل يسوع فى قلبه وعقله إلى العالم.

ثانيا: دعوةٌ للتجددِ وبناءِ ملكوتِ المحبَّةِ والسَّلام

الميلاد فرحٌ ومسؤولية: فمَن يقبل المسيح ويتبعُهُ، مدعوٌ ليعيشَ فى تناغُمٍ مَعَ الخليقةِ ومحبَّة الأخرين، لأنَّنا باتّحادنا به، نصرين قادرينَ على الحبِّ والمغفرةِ.

الميلاد يعنى ولادةً جديدةً فى المسيح. "إِنْ كَانَ أَحَدٌ فِى الْمَسِيحِ فَهُوَ خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ" (2 كور5: 17).

- جديد فى الفكر: "ليكن فيكم من الأخلاقِ والأفكارِ ما هو فى المسيح يسوع." (فى 2: 5)

- جديد فى القلب: "قَلْباً نَقِيّاً اخْلُقْ فِى يَا اللهُ". (مز 51: 12).

- جديد فى العمل والعلاقات: "تيقظوا، اثبتوا فى الأيمان، كونوا أقوياء، اعملوا كل شيء بمحبَّة". (1كو 16: 13).

- جديد فى الكلام: "ليكن كلامك مصلحًا بملح، فتعرفوا كيف تجيبوا كلّ إنسانٍ. (كو 4: 6).

- الميلاد يعنى المبادرة بالمصالحة وبناءِ السَّلام، "طوبى لصانعى السَّلام، فأنهم أبناء الله يدعون". (مت 5: 9)

الأمر ليس هينًا، ولكن كثيرين من آبائنا فى الإيمان، جاهدوا وزرعوا الحنطة، وتركوا للرّبِّ أن يُنمى زرعَةُ وَسْطَ الزؤان.

اليوم من خلال كلماتنا يسمع العالم صوت يسوع، ومن خلال أعمالنا يفهم العالم عناية الله به، ومن خلال محبتنا بعضنا البعض يؤمن العالم بأن الله محبَّة. فإذا كنا أمنا بمحبَّة الله لنا، فلنخرج من ظلمتنا ولنقم فى أعمال النور ونقوم بخطوات جادة وحقيقيَّة نحو بعضنا البعض. نصلّى لكى يصير الميلاد عطية حبّ وحوار وسلام أن يكون شفاء لبشر يتألمون وأمانًا لأناس يبحثون عن مستقبل آمن. ما فائدة الكلام عن الله المحبَّة لو لم تتجسَّد هذه المحبَّة فينا وبنا؟

فقط هى نعمة الله المخلِّصة الَّتى تجلَّت، تُنعش الرجاء فى القلوب، وتساعدنا أن نعيد اكتشاف دورنا فى المجتمع، لنساهم فى بشارة السَّلام وسط جوٍّ يسوده الخوف وعدم الأمان. هى نعمة الله تعيننا لنحقق ما نردده فى الصَّلاة "ليأت ملكوتك".

خـتـامـًا

نرفعُ صلاتنا مُتَّحدين مع قداسة البابا فرنسيس، ومع أخوتنا بطاركة وأساقفة الكنائس فى العالم.

من هذه الكنيسة باسمكم جميعًا نبعثُ بأطيب التهانى القلبيَّة إلى كل المحتفلين بالعيد وإلى شعبنا المصرى كافة والشعوب جميعا، مصلين من أجل سلام وطمأنينة العالم، وأن يشمُلَنا اللهُ برحمَتِهِ ويغمُرَ قلوبَنا بمحبَّتهِ.

نُصلِّى من أجل وطننا الغالى مصر، ومن أجل سيادة رئيس الجمهوريَّة عبد الفتاح السيسى وكلّ المعاونين له فى خدمة الوطن، طالبين لهم الصحةَ والعونَ لمواصلةِ العملِ مِن أجلِ كرامَةِ وسعادَةِ كُلّ المصريين.

نُصلِّى أيضاً ونهنئ كلّ الَّذين يحتفلون بعيدِ ميلاد الرّب يسوع اليوم وكلّ الأيام المقبلة، متمنين أن يغمرَ فرحُ المسيحِ قلبَ كلِّ إنسان، بشفاعة أمنا القديسة مريم العذراء.

المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وفى الناس المسرة" (لو 1: 14).. وكلّ عامّ وبلادنا وعائلاتنا وحضراتكم بخير وسلام ونعمة".