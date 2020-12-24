 مترو الأنفاق يشن حملة انضباطية مكثفة بمحطات الخطوط الثلاثة 

تنفيذًا لتوجيهات الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، نفذت شركة مترو الأنفاق اليوم الخميس، حملة تفتيش مكثفة وموسعة بعدد من محطات الخطوط الثلاثة داخل صالات المحطات والأرصفة وأيضاً داخل القطارات.

بدأت الحملة بالتواجد بمحطة العتبة بالخط الثانى والثالث ، ثم التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الأول والثاني، وأيضًا محطات غمرة وكوبرى القبة وسراى القبة وعزبة النخل والمرج الجديدة ، بالتتسيق مع شرطة مترو الأنفاق، ومشاركة الإدارات العامة المعنية بشركة مترو الأنفاق (العلاقات العامة والاعلام - الامن الداخلى بشركة المترو)، وبتواجد فريق عمل شركة الرواد للأمن و فريق عمل شركة فالكون جروب للأمن وذلك لضبط كافة الظواهر السلبية أو أى راكب مخالف لقرار ارتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات وتوعيتهم بضرورة إرتداء الكمامة حفاظاً عليهم وعلى من حولهم .

يُذكر أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة بضرورة ارتداء الكمامة إلى جانب استمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات فى إذاعة تنويهات بعدم دخول أى راكب من دون ارتداء الكمامة والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية تصل إلى أربعة آلاف جنيه.

ويذكر ان اجمالى عدد محاضر عدم ارتداء الكمامة بحملة اليوم بمحطات المترو المختلفة حوالى ١٦٨٧ محضرًا، وعدد ١٤ محضرًا بائعًا متجولًا.

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها دوام الصحة والعافية لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يوميًا.

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