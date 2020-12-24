نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الصحفيين تهاجم جمال عيد: يدافع عن الجماعة الإرهابية.. وينشر الأكاذيب ضد مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت جبهة شباب الصحفيين هجوما كبيرا على ناشط السبوبة المدعو جمال عيد الشهير بأبو مسيلمة الكذاب بعد دفاعة المستمر عن المحبوسين في قضايا إرهابية وآخرهم الناشط الوهمي عمرو امام الذي يعمل معة في دكان حقوق الإنسان الذي يديرة تحت مسمى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.. مؤكدة الجبهة علي ان امام وجهت لة تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة والحصول على تمويلات وذلك في القضية رقم 855 لسنة 2020 وهذا يؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن عيد يبحث فقط عن مصالحة الشخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: ليس غريبا على جمال عيد الذي صدعنا كذبا وزورا بشعارات وهمية وخطب رنانة عن حقوق الإنسان أن يكون خط الدفاع الأول عن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لأن المقابل كبير باليورو والدولار.