نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: رغم تثبت المركزي للفائدة ..البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادات البلاتينية ويلغي إصدارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الخميس و إصدارها قرار هام بشأن تثبيت أسعار الفائدة للودائع عند مستوى 8.25% ، وأسعار الفائدة على الإقراض عند مستوى 9.25% ، أصدرت لجنة الأصول و الخصوم في عدد من البنوك الحكومية قرارها حول العائد السنوي الذي يصدره البنك عن الشهادات، و كان من أوائل البنوك التي أعلنت عن أسعار الفائدة الجديدة ، البنك الأهلي المصري و بنك مصر و الذي ننقل لكم من خلال السطور التالية العائد السنوي الجديد الذي تم العمل به بالفعل بعد نهاية يوم العمل ليوم الخميس، وما هي الشهادة الذي تم إلغاء إصدارها ، وكيف سيتم التعامل مع أصحاب الشهادات و التي لن يتم تجديدها مرة أخرى.

البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادات البلاتينية ويلغي إصدارها

وكان من أهم القرارات التي أعلنت عنها لجنة الأصول والخصوم في البنك الأهلي المصري، هو أن يتم تخفيض العائد السنوي الذي يصرف على الشهادة البلاتينية ومدتها ثلاث سنوات، ويتم تطبيق القرار بداية من الإصدارات الجديدة والتي سوف يتم العمل بها بعد انتهاء العمل ليوم الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر لعام ٢٠٢٠ م ، على أن يكون العائد الجديد الذي سيتم العمل به هو ١١٪؜ سنويا للشهادة بدلا من العائد السابق و الذي كان يصرف من قبل و هو ١٢٪؜ سنويا.

ما هي الشهادة التي قرر البنك الأهلي التوقف عن إصدارها ؟

أما عن الشهادة التي قررت لجنة الأصول و الخصوم، عدم إصدارها من جديد فقد قررت اللجنة التوقف بشكل نهائي عن إصدار الشهادة البلاتينية ، ومدتها ثلاث سنوات مرة أخرى، و التي كان العائد الخاص بها يصرف ربع سنويا ” كل ثلاثة شهور ” .

كيف سيتم التعامل مع العملاء أصحاب الشهادة البلاتينية ؟

و حول كيفية التعامل مع العميل الذي اختار أن يتم التجديد التلقائي للشهادة التي يصرف العائد لها ربع سنويا، فقد أعلنت اللجنة بأنه سوف يتم تجديد قيمة الشهادة ذات العائد الربع سنوي عند استحقاقها لتصبح الشهادة البلاتينية التي يصرف عائدها شهريا.

من ناحية أخرى فقد أكد البنك الأهلي المصري على أن الشهادات البلاتينية ذات العائد الربع سنويا، سوف تستمر في العمل بالسعر المطبق عليها من قبل و حتى تاريخ استحقاقها.

وفي نهاية بيان اللجنة فقد أشارت إلى أن القرارات التي تم اتخاذها، تأتي كنتيجة مباشرة للتحسن الذي تشهده البلاد فى الأداء الاقتصادي ، إضافة إلى انخفاض مستويات التضخم ، و أشارت إلى اهتمام البنك و حرصه على احتفاظ عملاء البنك بأعلى عائد يتم صرفه على مدخراتهم لدى البنك.

ما هو موقف الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير؟

أما عن الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، فقد قررت اللجنة إلا يكون هناك أي تعديل على العائد الخاص بها، وذلك أيضا لما تضمنه قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، و التي كما سبق و أشرنا بأنها قد قررت ثبات أسعار الإيداع و الإقراض دون أن يكون هناك أي تغيير.