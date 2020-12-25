صور .. الوطنية للتدريب تنظم برنامج أساسيات الإدارة للدفعة الثالثة

جدة - نرمين السيد - وتضمن البرنامج محاضرات نظرية علاوة على دراسات الحالة ومناقشات حول التحديات والفرص المتاحة، من خلال الاعتماد على منهجية "التعلم بالممارسة" والأنشطة الفردية والجماعية.

اعتمد الدكتور فرانك ڤيرميولن والدكتور جون مارك ليرودا فى تصميم البرنامج التدريبى فى علوم الإدارة على 8 مبادئ رئيسية مع تحديد أهداف التدريب؛ فكان الهدف الرئيسى هو أن يقدموا للمتدربين المفاهيم الأساسية فى علوم الإدارة وأهم روادها وفهم أفكارها الأساسية مع التطبيق والممارسة العملية، وذلك من خلال مراعاة التوازن بين النظرية والتطبيق.

كما اشتمل كل موضوع من الموضوعات الثمانية على أهدافه الخاصة وعرض الجانب التاريخى له وتقديم الأسس فى تلك الموضوعات؛ حتى يتمكن كل مُتدرب من تحليل الموقف الإدارى بأى مؤسسة، وتم تناول تلك الموضوعات فى جلسات متتابعة؛ تضمنت المدرسة الكلاسيكية للإدارة والعلاقات الإنسانية والنظم المؤسسية والإدارة الاستراتيجية وثقافة وهوية المؤسسات وصناعة القرار وعلوم الإدارة والقيادة وعلم الإبداع.

ومن جانبه أوضح الدكتور جون ليرودا أن متدربى البرنامج قد أظهروا رغبةً وانخراطًا كبيرين فى تلقى العلوم النظرية وموضوعاتها المختلفة أثناء جلسات التدريب، وحققوا نجاحًا كبيرًا فى التعلم والتطبيق.

كما أكد على ذلك أيضًا الدكتور فرانك ڤيرميولن؛ مُبينًا أن هناك البعض الذى تعرف على علوم الإدارة لأول مرة واستفاد كثيرًا، وآخرين لديهم بالفعل خلفية متخصصة عن الإدارة حيث أن أحد المتدربين هو مدرس لعلم الإدارة الاستراتيجية، واستفاد جميعهم مع توفير أمثلة تناسب تلك المستويات المختلفة، وتمكنوا من العمل معًا من خلال التدريبات القصيرة ودراسات الحالة. وأضاف أيضًا أن جميع المتدربين تشاركوا فى الرغبة فى الوصول إلى أفضل ما لديهم فى قاعات التدريب.

ويرى الدكتور ڤيرميولن أن المدرسة الوطنية للإدارة (L'ÉNA) بفرنسا تشارك الحكومة المصرية العديد من الجهود، كما أن المدرسة الفرنسية تعلمت الكثير من الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار العامين الماضيين، وأن الأكاديمية بدورها ستجد الكثير لتتعلمه من خبرات السنوات الـ 50 للمدرسة للفرنسية.

وقدم كل من ليرودا وڤيرميولن توجيهات بورش العمل؛ كان من أبرزها السعى للحصول على نتائج نوعية أثناء التطبيق، حيث استفاد متدربى البرنامج من تلك التوجيهات واستخلصوا إلى أن الكم والكيف والوقت والمنظور من أهم الخصائص التى يجب أن تُبْنَى عليها الإدارة الناجحة، كما انتهج البعض مبدأ التجربة والخطأ؛ فقاموا بالتصميم والتطوير أثناء العمل، بينما انتهج آخرون أسلوب العصف الذهنى والتخطيط الجيد المسبق لضمان جودة مخرجات العمل والتغلب على العقبات.

يأتى البرنامج فى إطار تبادل الخبرات المستمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (L'ÉNA)، وبالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة، وذلك للاستفادة من التجربة الرائدة للمدرسة الفرنسية فى تدريب الكوادر التنفيذية، وتضمن البرنامج عدة محاور، من أهمها؛ التطوير المؤسسى والتخطيط الاستراتيجى واتخاذ القرار وإدارة الإبداع والتغيير.

ويهدف البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة،

وقد تم تخريج 190 متدرب فى الدفعة الأولى فى شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدرب فى شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة فى 8 نوفمبر الماضى وعددهم 66 متدرب سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظرىي، و3 أشهر تدريب ميدانى.