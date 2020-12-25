مطران بورسعيد يهنئ الروم الأرثوذكس بالعيد 

جدة - نرمين السيد - كان الأنبا تادرس قد توجه على رأس وفد كنسى إلى كنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد، حيث استقبلتهم الكنيسة بفرحة كبيرة وساد بينهم جو من التآخى والمودة.

ومن جانبه، قدم الأنبا تادرس التهنئة للروم الأرثوذكس بهذة المناسبة كما قدم التهانى لطائفة الأقباط الكاثوليك.

