بيج رامى: سعيد بالاستقبال الحافل من أبناء بلدى.. وأتمنى مقابلة الرئيس السيسى

أعرب النجم المصرى رامى السبيعى، الشهير بـ "بيج رامى"، عن سعادته بالاستقبال الحافل عقب عودته للقاهرة بعد تتويجه بلقب "مستر أولمبيا 2020، قائلا: "سعيد جدا بالاستقبال الحافل من أبناء بلدى وأرى أننى لا أستحق هذا الاحتفاء".

وأشار فى تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، إلى أنه يتمنى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "نفسى ربنا يكلل كل دا وأقابل الرئيس السيسى"، مضيفا أن وزير الشباب دائما على اتصال معه، وهو داعم حقيقى، وطوال الوقت يعرض الخدمات بشكل كبير.

وأوضح بيج رامى، أن الظروف التي صاحبت انتشار فيروس كورونا في العالم كانت أصعب ما واجهته في الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يفكر فى تطوير لعبة كمال الأجسام في مصر، ويتمنى أن يقدم خطوات في تنمية هذه الرياضة، مضيفا: "مصر فيها أكثر من رامى وإن شاء الله يكون فيه 100 رامى يحصلوا على مستر أولمبيا".