نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:
طالبت ايمي محمود زوجة الكابتن محمود علاء لاعب نادي الزمالك بالدعاء له بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت ايمي صورة محمود علاء عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت قائلة "ادعوا لمحمود ربنا يشفيه ويعافيه ويعدي من المِحنة دي على خير يارب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفهِ وعافِيه واعفوا عنه واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".
واست الاعلامية رضوى الشربيني، الفنانة أصالة بعد هجومها على طليقها طارق العريان بسبب صورته مع مع اللبنانية نيوكل سعفان وعدد من اصدقائها.
وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها بتويتر قائلة "الى حبيبتى اصاله...زعلك غالى زيك و الخاين لا يتزعل عليه و لا يتزعل منه...لا يستاهل دمعه واحده منك و لا حتى كلمه عتاب...انسى و عيشى و حبى و ارمى ورا ظهرك وانجحى اكتر و اكتر لانك تستحقى...ربنا يعوض عليكى و يسعد قلبك يا روحى".
اعلن الفنان كريم فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب كريم فهمي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام قائلا " الحمد لله إيجابي كورونا".
وجه خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بعد حضور جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنه المكلفة بإدارة نادي الزمالك.
وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا "شكرا مجلس ادارة الاهلي والكابتن الخطيب الكرة تنافس فقط في الملعب و ربنا يرحم المستشار احمد البكري ويحفظ الجميع ويحفظ مصر من اي سوء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا: إصابة كريم فهمي بفيروس كورونا.. رضوى الشربيني تتضامن مع أصالة.. وخالد الغندور يوجه رسالة لـ الخطيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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