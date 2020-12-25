أهم الأخبار .. إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا .. حقيقة انتهاء خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني.. قطر ترفع سقف الدعم المالي لمركز كارنيجي للهجوم على مصر

نشر "دوت الخليج"، عددًا من الموضوعات المهمة نستعرضها في السطور التالية من التقرير الآتي...

بكري: جدل داخل البيوت المصرية بسبب قرار وزير التعليم.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك حالة من الجدل داخل البيوت المصرية بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيقوم برفع الغياب ولن يحتسب الأيام الباقية من الفصل الدراسي الأول من أيام الغياب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حفل زفاف .. هل انتهى خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني| خاص

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء تتحدث عن عودة الهضبة عمرو دياب لزوجته الفنانة دينا الشربيني بعد أسابيع من الخلاف والانفصال، وسط أنباء أيضا عن اتفاق الهضبة مع زوجته على إقامة حفل زفاف علني بحضور إعلامي وفني، وذلك بعد تدخل عدد من المشاهير من بينهم نجم شهير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بـ فيروس كورونا

أصيب الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وائل الإبراشي بعد إصابته بـ كورونا: الفيروس أبعدنا عن شغلنا وقضيتنا.. فيديو

قال الإعلامي وائل الإبراشي تعليقا على إصابته بفيروس كورونا، إن الأعراض بدأت خفيفة، وبعد عمل التحاليل وظهورها إيجابية بدأ يتعامل مع الأمر بجدية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قطر ترفع سقف الدعم المالي لمركز كارنيجي للهجوم على مصر

رفعت حكومة قطر من مستوى دعمها لمركز كارنيجي للدرسات والابحاث السياسية من اجل دعمها في حملتها الشريرة الموجهة ضد مصر في محاولة منها للتعتيم على التقدم الذي تحرزه القاهرة على المستويين الداخلي والخارجي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شرط وحيد من فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ترحيب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، بتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بشرط أن يتم إنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادى .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

تقرر إلغاء عزاء المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة نادي الزمالك، والذي توفي اليوم الخميس إثر اصابته بفيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تعرف على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم الخميس، « فيديو كونفرانس». وتواجد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، برفقة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في فرع النادي بالشيخ زايد، حيث جهزت إدارة تكنولوجيا المعلومات شاشة في غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة عن بُعد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

بعد أشهر من طلاق أصالة وطارق العريان، عادا ليتصدرا المشهد من جديد بسبب صورة ظهر فيها زوجها السابق مع 3 فتيات إحداهن عارضة أزياء سورية مصرية، والتي ترددت أنباء عن علاقتها بطارق العريان وكانت السبب في انفصالهما بعد معرفة أصالة بخيانة زوجها لها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

غلق مدرسة للغات في القاهرة بعد إصابة 10 طلاب ومدرسين بكورونا

أصدرت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية مع إدارة الشئون الوقائية الوبائيات والترصد، مستند رسمي يكشف اصابة ٤ طلاب و٦ مدرسين في مدرسة خاصة بفيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد الاعتراف بسيادة المغرب.. أمريكا تعلن بدء إنشاء قنصلية في الصحراء الغربية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

محافظ شمال سيناء يوضح تفاصيل تفجير خط الغاز في العريش

تعرض خط الغاز الرئيسى المغذى لمدينة العريش إلى تفجير مساء اليوم، فى منطقة سبيكة غرب مدينة العريش.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وزير المالية: التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا وحجز 30 أخرى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير موازنة مفتوحة للقطاع الصحى؛ بما يُمكنه من أداء دوره بفاعلية فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، موضحًا أن الأحداث الاستثنائية التى يمر بها العالم، تفرض إعادة ترتيب أولويات الإنفاق؛ بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رسميا.. إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء نسختي كأس العالم تحت 20 عاما و17 عاما، بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.5% للإيداع و9.25% للإقراض

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في آخر اجتماع لها عن آخر العام والمحدد اليوم، دون أي تغيير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أخيرا.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق نهائي لـ بريكست