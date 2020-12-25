نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق جزئي لشارع النيل لمدة 3 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظه الجيزة، عن قيام شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتوصيل كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالكاميرات، حيث ستقوم الشركة بتنفيذ أعمال قطع عرضي لشارع كورنيش النيل وتقاطعه مع شوارع (طاهر الأسمر بجوار مسرح البالون وشارع الفردوس بجوار البنك الأهلي) بالاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء.

وأشارت، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات أتجاه ميدان الجلاء لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الجمعة الموافق 25 /12/ 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 27/ 12/ 2020 على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً فقط طوال فترة الأعمال وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بمتابعة تنفيذ تلك الأعمال وفقاَ للجدول الزمني المحدد لها ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال.

ولفت، إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركه المرورية بنفس الموقع.