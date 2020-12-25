البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقرران خفض الفائدة على الشهادة البلاتينية والقمة

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري بإصدار قرار اليوم الخميس الموافق 24/12/2020 بخفض أسعار الفائدة السنوية على الشهادات البلاتينية الثلاث سنوات بنسبة 1%، على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من نهاية اليوم الخميس، بالإضافة الى وقف الشهادات البلاتينية التي تعمل بنظام صرف العائد كل 3 أشهر.

أسعار العائد الجديدة على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري واجال 3 سنوات

أصبح سعر العائد 11% سنويا بدلا من 12% سنويا، وذلك للشهادات التى تعمل بدورية صرف عائد شهري.

سعر الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

سعر العائد: 11% سنويا.

دورية صرف العائد: شهري.

نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

يحسب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

أسئلة هامة بخصوص الشهداة البلاتينية

ماذا سيحدث للشهادات الحالية؟

بالنسبة للشهادات الحالية سوف تظل كما هي دون تغيير حتى موعد الاستحقاق الخاص بها.

وماذا سيحدث بعد انتهاء موعد الاستحقاق.

سيتم حساب أسعار العائد وفقا للقرارات الجديدة.

بعد الغاء الشهادات البلاتينية ذات العائد كل 3 شهور، هل سيتم تجديد الشهادات الحالية بنفس دورية صرف العائد (أي كل 3 أشهر)؟

لا، سوف يتم تجديد الشهادة عند تاريخ الاستحقاق وفقا للقرار الجديد، أي سيتم تحويلها الى دورية صرف العائد شهريا.

قرارات بنك مصر بشأن خفض الفائدة على شهادات القمة

فيما أعلن نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي إن البنك قد قرر خفض الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الشهري (ذات الاجل ثلاث سنوات) إلى 11% بدلا من 12%، كما قرر البنك أيضًا إلغاء طرح شهادة القمة لأجل 3 سنوات ذات العائدة الربع سنوي بفائدة 12.25%.

أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في بنك مصر كالتالي:

-شهادة القمة ذات العائد الشهري لأجل 3 سنوات نحو 11%.

-الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات 8.5%.

-شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 5 سنوات 9%.

-شهادة العائد السنوي الثابت لأجل 5 سنوات 9.5%.

-شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 7 سنوات 9.75%.

قرار البنك المركزي اليوم بتثبيت سعر الفائدة

ويذكر أن البنك المركزي كان أعلن اليوم أن لجنة السياسة النقديـة قد قررت تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

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