انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا وأول تعليق له بعد الإصابة والأعراض التي يشعر بها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان منذ قليل عن إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا، وتوقف البرنامج الذي يقدمه على التلفزيون المصري، وفي أول تعليق له بعد الإصابة، قال الإبراشي بأنه يمر بمحنة الآن وسوف يقوم بالتغلب عليه إن شاء الله.

إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا وأول تعليق له

وأضاف الإعلامي وائل الإبراشي في مداخلة هاتفية له على القناه الأولى المصرية وبرنامج التاسعة الذي تقدمه الإعلامية نجوى إبراهيم، بأن الأعراض التي يشعر بها الآن هي نفس أعراض الإنفلونزا العاديةن مؤكداً أن تحاليل الدم المبدئية أثبتت أنها كورونا وتم التعامل مع الأمر بجدية، وأنه الآن يتلقى البروتوكول العلاجي اللازم.

وبعد إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا، أكد على أن أي شخص معرض للإصابة بالفيروس، خاصةً الإعلاميين، لأن طبيعة عمل الإعلامي أنه يلتقي بأناس كثيرين ويقترب من المواطنين البسطاء لعرض مشاكلهم وهموهم، لكنه أشار إلى عدم معرفته لمصد الإصابة حتى الآن.

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وأشار الإبراشي إلى غضب البعض حينما يتعامل معهم عن بُعد، والبعض يعتقد أن هذه إهانة له، وأشار إلى درجة حرارته الآن طبيعية وأنه يتابع الأحداث عن قرب وقام بعزل نفسه منزلياً، ويشعر الآن بتكسير في العظام.