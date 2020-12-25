انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع كبير بوفيات وإصابات كورونا اليوم الخميس ولأول مرة منذ شهور نتجاوز الـ1000 إصابة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 24 ديسمبر ارتفاع حاد، لتتجاوز الألف حالة، لأول مرة منذ شهور، وذلك وسط تزايد مستمر في إصابات ووفيات كورونا منذ عدة أيام، وتأتي هذه الزيادة في الإصابات تزامناً مع الإعلان عن سلالة جديدة من كورونا ضربت أكثر من 5 دول أوروبية حتى الآن بل وظهرت في دولة عمان العربية، وفق تقرير للصحة العالمية، كما أن السلالة الجديدة للفيروس أكثر انتشاراً بنسبة 70% من السلالة السابقة.

ارتفاع حاد بـ أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس

وبدأت هذه السلالة الجديدة في الظهور في بريطانياً، بل وأعلن وزير الصحة البريطاني بالأمس عن ظهور سلالة جديدة أخرى، وأصبحت لندن الآن شبة منعزلة تماماً عن العالم بعد وقف رحلات الطيران منها وإليها، بل إنها اتخذت قرارات بالغلق التام وعدم الإحتفال بأعياد رأس السنة.

وسجلت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم 1021 حالة جديدة، وبهذا يصل إجمالي أعداد الإصابات في مصر حتى الآن إلى 128993 حالة، كما تم تسجيل 51 حالة وفاه جديدة خلال آخر 24 ساعة، لترتفع إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 7260 حالة حتى اليوم.

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كما سجلت وزارة الصحة 513 حالة شفاء جديدة، ووصول إجمالي حالات الشفاء التي خرجت من مستشفيات العزل الصحي حتى الآن إلى 108474 حالة، وخرجت كل هذه الحالات من المستشفيات عقب تلقيها الرعاية الطبية اللازمة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.