ينشر دوت الخليج فوائد بنك مصر على الشهادة الادخار 2021 الجديدة بعد التخفيض الجديد الذي تم تطبيقه اليوم، ويواصل عملاء بنك مصر تساؤلاتهم عن فوائد بنك مصر الجديدة على شهادة الادخار.

فوائد بنك مصر على الإدخار

وأكد عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر اليوم الخميس إن البنك قرر خفض الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية (ثلاث سنوات) ذات العائد الشهري إلى 11% بدلا من 12%.

وأشار إلى إنه تم إلغاء الشهادات الثلاثية ذات العائد ربع سنوي.

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والجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر اليوم الخميس تثبيت الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2020 لتبقى عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.