عروض بنك CIB بمناسبة رأس السنة 2021.. قسط براحتك

ونشر بنك CIB على الصفحة الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، "اشتري كل اللي نفسك فيه من أجهزة ومستلزمات واستمتع بتقسيط بدون فوائد في فروع شرف .DG".وأضاف أن العروض متاحة في الفروع كايرو فيستيفال سيتي مول - (CFC) مول مصر (Mall of Egypt).والجدير بالذكر أن يمكن معرفة تفاصيل عروض بنك CIB شهر ديسمبر

الجدير بالذكر أن عروض CIB ساري حتى 28 فبراير 2021.

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ويواصل دوت الخليج متابعة عروض بنك CIB بصفة شهرية حيث يهتم العديد من عملاء المصرف بالحصول عليها فور الإعلان عنها.

