عروض بنك CIB بمناسبة رأس السنة 2021.. قسط براحتك

أعلن بنك CIB عن عروض بمناسبة 2021 الجديدة، حيث يواصل عملاء بنك CIB بحثهم باستمرار عن العروض التى يقدمها المصرف لعملائه بصفة شهرية.
عروض بنك CIB
ونشر بنك CIB على الصفحة الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، "اشتري كل اللي نفسك فيه من أجهزة ومستلزمات واستمتع بتقسيط بدون فوائد في فروع شرف .DG".
وأضاف أن العروض متاحة في الفروع كايرو فيستيفال سيتي مول - (CFC) مول مصر (Mall of Egypt).
والجدير بالذكر أن يمكن معرفة تفاصيل عروض بنك CIB شهر ديسمبر من هنــــــــــــــــــــــا
الجدير بالذكر أن عروض CIB ساري حتى 28 فبراير 2021.
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ويواصل دوت الخليج متابعة عروض بنك CIB بصفة شهرية حيث يهتم العديد من عملاء المصرف بالحصول عليها فور الإعلان عنها.
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