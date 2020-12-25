دوت الخليج يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الجمعة 25-12 -2020 المصرية للاتصالات / فودافون

يوضح دوت الخليج نشرة أخبار الاتصالات اليوم الجمعة 25 - 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.



آخر أخبار فودافون مع صرف منحة العمالة غير المنتظمة توفر فودافون كاش الصرف من خلال فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث يواصل الكثير من المصريين تساؤلاتهم عن فتح حساب فودافون كاش والأكواد الخاصة بالسحب والإدعاء وهو مايوضحه دوت الخليج.



لصرف العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل فتح حساب فودافون كاش



آخر أخبار المصرية للاتصالات أعلنت المصرية للاتصالات We عن عروض على كود #015* مرتبطة بالدقائق والوحدات والميجاباتيس، ويواصل الكثير من عملاء المصرية للاتصالات بحثهم عن عروض باقات وي وكيفية استخدامها لاسيما بعد أن يلجأ الكثير من عملاء وي لتغيير الشبكات.



ويتابع دوت الخليج كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.



ينشر دوت الخليج باقات أورنج orange للنت والمكالمات، حيث يقدم أورنج أكثر من باقة لكي يختار عملاء الشركة المناسب لهم، وينشر دوت الخليج تفاصيل باقات أورنج orange والأكواد المتاحة للاشتراك فيها والأسعار.