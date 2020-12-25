يوضح دوت الخليج نشرة أخبار الاتصالات اليوم الجمعة 25 - 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.
آخر أخبار أورنج
ينشر دوت الخليج باقات أورنج orange للنت والمكالمات، حيث يقدم أورنج أكثر من باقة لكي يختار عملاء الشركة المناسب لهم، وينشر دوت الخليج تفاصيل باقات أورنج orange والأكواد المتاحة للاشتراك فيها والأسعار.
آخر أخبار فودافونمع صرف منحة العمالة غير المنتظمة توفر فودافون كاش الصرف من خلال فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث يواصل الكثير من المصريين تساؤلاتهم عن فتح حساب فودافون كاش والأكواد الخاصة بالسحب والإدعاء وهو مايوضحه دوت الخليج.
لصرف العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل فتح حساب فودافون كاش
آخر أخبار المصرية للاتصالاتأعلنت المصرية للاتصالات We عن عروض على كود #015* مرتبطة بالدقائق والوحدات والميجاباتيس، ويواصل الكثير من عملاء المصرية للاتصالات بحثهم عن عروض باقات وي وكيفية استخدامها لاسيما بعد أن يلجأ الكثير من عملاء وي لتغيير الشبكات.
ويتابع دوت الخليج كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الجمعة 25-12 -2020 المصرية للاتصالات / فودافون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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