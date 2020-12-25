تفاصيل اتفاقية بنك مصر مع شركة اتصالات مصر لدعم المحافظ الإلكترونية (صور)

ينشر دوت الخليج تفاصيل اتفاقية بنك القاهرة ومؤسسة اتصالات مصر اتفاقية تعاون لدعم المحفظة الإلكترونية للشركة "اتصالات كاش" ، بإعتباره الشريك البنكى، لتقديم مجموعة من أفضل الخدمات البنكية وأكثرها جودة لتناسب العملاء من مستخدمى المحفظة، ضمن خطط بنك القاهرة لدعم الخطط الإلكترونية.

اتفاقية بنك القاهرة مع اتصالات مصر



وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة بالشراكة الإستراتيجية مع شركة اتصالات مصر،الرائدة في تقديم خدمات الإتصالات المتكاملة، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة تستهدف التسهيل على قاعدة عملاء “إتصالات كاش” القيام بمعاملاتهم النقدية بإستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بطرق أبسط وأسرع وأكثر أمانًا، مؤكدًا أن بنك القاهرة يمتلك كافة المقومات اللازمة لإدارة المحفظة بنجاح وتقديم مستوى متميز وخدمات أكثر تطورًا للعملاء. اقرأ أيضًا.. فوائد بنك القاهرة على شهادة البريمو 3 تتعدي 12%



قال "منذ تطبيق خطتنا التوسعية اتخذ بنك القاهرة خطوات واسعة لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ومستمرون فى تحقيق المزيد من التوسع في نشر قنوات قبول الدفع الإلكترونيلإتاحة الفرصة أمام عملاء المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول للإستفادة من خدماتنا الرقمية المتطورة، إستنادًا إلى شبكة فروعنا المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية".

ونشر بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "وقعنا اتفاقية تعاون مع شركة اتصالات مصر Etisalat Misr لإدارة المحفظة الالكترونية (اتصالات كاش) كشريك بنكي لتقديم مجموعة من أفضل الخدمات البنكية وأكثرها جودة لتناسب العملاء من مستخدمى المحفظة، بهدف تطوير منظومة خدمات الدفع الإلكتروني ودعمًا لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي ونشر ثقافة الشمول المالي".