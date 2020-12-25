دوت الخليج يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الجمعة 25 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض دوت الخليج نشرة أخبار البنوك اليوم الجمعة 25 - 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار البنك الأهلي المصري

آخر أخبار بنك مصر

خفض البنك الأهلي المصري الفوائد على الشهادة البلاتينية 1% وبات الجميع يتساءل عن فوائد البنك الأهلي المصري على شهادة الادخار البلاتينية، التى مدتها 3 سنوات، اعتبارا من الاصدارات التى تتم بعد نهاية عمل اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 لتصبح 11% سنويًا للشهادات التى تصرف عائدها شهريًا بدلا من 12% سنويا.ينشر دوت الخليج فوائد بنك مصر على الشهادة الادخار 2021 الجديدة بعد التخفيض الجديد الذي تم تطبيقه اليوم، ويواصل عملاء بنك مصر تساؤلاتهم عن فوائد بنك مصر الجديدة على شهادة الادخار.