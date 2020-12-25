غلق جزئى لشارع النيل لتركيب منظومة مراقبة الحافلات السياحية بالكاميرات

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن الشركة ستقوم بتنفيذ أعمال قطع عرضى لشارع كورنيش النيل وتقاطعه مع شوارع (طاهر الاسمر، بجوار مسرح البالون، وشارع الفردوس، بجوار البنك الأهلى)، بالاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء.

وأشارت محافظة الجيزة، فى بيان مساء أمس الخميس، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى لشارع النيل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء لمدة ثلاثه أيام ابتداء من غد الجمعة وحتى الأحد القادم.

وذكرت أن الأعمال ستكون من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً فقط طوال فترة الأعمال، وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.

من جانبه، وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس حى العجوزة بمتابعة تنفيذ تلك الأعمال وفقاَ للجدول الزمنى المحدد لها ورد الشىء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال.

وقال إن الشركة المنفذة ستقوم بنشر وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

وفى السياق، أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برفع كفاءة شبكة الكهرباء بمستشفى حميات أمبابة؛ الأمر الذى يستلزم تنفيذ قطع عرضى لشارع كورنيش النيل بالاتجاهين تحديداً أسفل كوبرى الساحل.

وأضافت أن ذلك يستلزم إجراء غلق جزئى لشارع النيل فى الاتجاهين لمدة يومين إعتبارا من غد وحتى بعد غد السبت.

وأوضحت أن الأعمل ستكون من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط، وذلك دون تعطيل الحركة المرورية .