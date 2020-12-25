عضو مجلس إدارة نادي القضاة يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

هنأ المستشار حمدي معوض عبد التواب عضو مجلس إدارة نادي القضاة، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد عبد التواب أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان والسلام والمحبة، وتابع المسلمين والمسيحيين أبناء وطن واحد ونسيج واحد، ولن تُفلح قوى الشر في بث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.

وأضاف أن الترابط والتسامح والتماسك بين المسلمين والمسيحيين موجود في مصر منذ فجر التاريخ، مضيفًا أن ذلك هو أهم ما يميز الشعب المصري العظيم.

ودعا عضو مجلس إدارة نادي القضاة، جميع المصريين للمشاركة في هذا الاحتفال للتعبير عن رفضهم التام لأي محاولة للنيل من نسيج الوطن الواحد ووأد أي محاولات للتفرقة بين المصريين التي يسعي لها بعض المغرضين من الخارج بهدف زعزعة استقرار وأمن الدولة.

ودعا عضو مجلس إدارة نادي القضاة؛ المصريين مسلمين ومسيحيين إلى الاتحاد والوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات ولدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في هذه الآونة؛ مؤكدًا أن مصر تعد نموذجًا في وحدة الصف والنسيج الوطني.