قرر الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، خفض العمالة داخل الديوان العام والجهات التابعة للهيئة بنسبة 50 % لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشدد رئيس الهيئة في تعليمات دورية صادرة اليوم، بحظر منح الإجازات للأطقم الطبية ويشمل ذلك الإجازات المرضية إلا من خلال اللجان الطبية للهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأكد رئيس الهيئة على منع إقامة الاجتماعات الدورية إلا من خلال الفيديو كونفرانس، وعقد لجان التظلمات في المحافظات فقط، ومنع السفر للمنتفعين، على أن تُفعَّل القرارات بداية من 28 ديسمبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمواجهة كورونا.. التأمين الصحي يُخفّض العمالة في الديوان العام والجهات التابعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.