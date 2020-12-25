شاهد .. قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - واشترك فى صلاة القداس عدد من الأباء المطارنة الأجلاء أعضاء السينودس البطريركى للكنيسة القبطية الكاثوليكية ولفيف من أباء الكلية الإكليريكية بالمعادى وعدد من الأباء رعاة الكنائس بالايبارشية البطريركية. وتقام صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بالكنائس القبطية الكاثوليكية فى القاهرة والإسكندرية اتحاداً مع قداسة البابا فرنسيس بابا روما الذى يصلى القداس فى الفاتيكان وتضامناً مع الكنيسة الجامعة فى العالم أجمع.

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