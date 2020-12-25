كاثوليك طنطا والمعادى يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وترأس القداس الإلهى الأب چوزيف الكرملى من رهبن الكرمل، بمعاونة الشماس ماهر ابادير واحتفل بحضور مع الشعب، متمنيًا ميلاد جديد للمسيح فى قلوب كل الحاضرين.
كما ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية القداس الإلهى الاحتفالى بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة العذراء سلطانة المعادى بالمعادى، وذلك بمشاركة الأب بولس بباوى، راعى الكنيسة والعديد من الآباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة المحتفل.
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