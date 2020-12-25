المساجد تتحدث عن الركن الخامس من أركان الإيمان فى خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأوقاف، فى بيان سابق لها، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأوضحت الأوقاف أنها تثق فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.