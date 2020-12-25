قائمة ممنوعات لمواجهة كورونا.. حظر العزاء والشيشة والدورس

شدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في كافة محافظة الجمهورية بكل حزم ، والتعامل بحسم مع أي محاولات لمخالفة تلك الإجراءات .

وأشار شعراوي إلي توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بعدم التهاون في تنفيذ الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة في هذا الشأن ، خاصة إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة الجديدة ، مشيرًا إلي أن الوزارة تقوم بالتواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية لزيادة وتكثيف الحملات علي وسائل النقل للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية وفرض الغرامات عَلِي المخالفين لتلك التعليمات للحفاظ علي سلامة وأمن المواطنين .

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة متابعة السادة المحافظين لمواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية في المواعيد المعلنة من الدولة والتشديد علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد ومعاقبة المخالفين لتلك القرارات وفقًا للإجراءات القانونية و منع تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم والكافيهات .

وأعلن اللواء محمود شعراوي، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات رصدت خلال اليومين الماضيين أكثر من ١٠ آلاف مخالفة متنوعة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية ومواعيد غلق المحال في التوقيتات المعلنة من الدولة ، لافتًا الي ان المخالفات تنوعت ما بين المقاهي والمطاعم والمحال والأسواق والورش المخالفة وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية بمديريات الأمن .

كما وجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين بضرورة الاستمرار في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية .

وأشاد اللواء محمود شعراوي خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم توجه السادة المحافظون بالشكر للدكتورة هالة زايد لسرعة تلبية كافة احتياجات المستشفيات، حيث تمت مناقشة تطوير ورفع كفاءة بعض المستشفيات في عدد من المحافظات وإمدادها بالمستلزمات وكافة التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى مناقشة النظر في تشغيل بعض المستشفيات المتوقفة عن العمل أو إحلالها وفقًا للوضع الحالي لتلك المستشفيات بما يخدم صالح المريض المصري، كما أشادوا بالكفاءة ومستوى التجهيزات التي تشهدها الوحدات الصحية والمستشفيات التي يتم افتتاحها.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعًا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع السادة المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.