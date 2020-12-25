عمرو موسى: التقارير المعروضة على مبارك قبل الثورة حول رضا المصريين لم تكن كاملة

قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن التقارير التي كانت تصل لمبارك خلال العامين السابقين للثورة، حول رضا الناس في الشارع المصري، لم تكن كاملة.

وأضاف موسي، انه كان هناك انزعاج وضيق واضحين في مصر، وما حدث في 25 يناير كان رد فعل طبيعي لتجاهل مطالب المواطنين".

وأفاد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن المتابع بدقة للوضع السياسي في مصر والعالم العربي في 2011، كان سيدرك أن المواطن العربي لم يكن ليستمر في قبول طريقة الحكم وسيعبر بالتأكيد عن غضبه مالم تتدارك قياداته لمطالبه، وكانت البداية في تونس.

واكد موسى، انه قال في حضرة مبارك أن (ثورة تونس ليست بعيدة عن هنا)، ومبارك قال لي أن تونس شيء ومصر شيء آخر.