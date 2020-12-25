وزيرة الصحة تعلن خريطة مستشفيات عزل فيروس كورونا بالمحافظات الأكثر إصابة.. صور

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن الأسبوع ال ٥١ للجائحة شهد أعلى معدل إصابات حول العالم، حيث تخطت الإصابات ٥ ملايين خلال أسبوع واحد عالميًا، لافتًا إلى أن شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام تشهد زيادة في ظهور الأمراض التنفسية كما تشهد زيادة في نسب الوفيات حول العالم.

وأشارت الوزيرة إلى أن منحنى الإصابات في مصر بدأ في التصاعد منذ يوم ٣١ من شهر أكتوبر الماضي، كما يعد الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدًا، لافتة إلى أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى في عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مطالبة المواطنين في تلك المحافظات بالالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما ناشدت أيضًا أصحاب الأعمال المصالح العامة والخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية في كافة أنحاء الجمهورية.

وتابعت الوزيرة أن الفئة العمرية فوق سن ال ٥٠ عامًا تمثل ٥٥٪؜ من الإصابات، وبدأت إصابات الفئات العمرية من ٣٥ إلى ٥٠ عامًا في الانخفاض إلى نسب الإصابة العالية، بالإضافة إلى أن الفئات من ١٥ إلى ٣٥ عامًا تمثل نسبة ٢٥ ٪؜ من الإصابات، مضيفة أن بالرغم من زيادة عدد حالات الإصابات إلا أنها تعد إصابات بسيطة مقارنة بالموجة الأولى، كما أضافت أنه تم تخصيص ١٩ مستشفى عزل في بداية الجائحة ثم زيادة المستشفيات التي تقدم خدمات فيروس كورونا تدريجيًا إلى ١٠١ مستشفى ثم ١١١ ثم ١٥٠ مستشفى حتى وصلنا الآن إلى ٣٦٣ مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة.

وأضافت الوزيرة أن تلك المستشفيات تضم ٣٥ ألف سرير و ٤٥٠٠ سرير رعاية و ٢٥٠٠ جهاز تنفس صناعي، لافتة إلى أنه جاري إمداد المستشفيات ب ٢٠٠ جهاز تنفس صناعي آخر، كما أنه يوجد مستشفى عزل في كل محافظة لتغطية كافة الأحياء وتقديم الخدمات الطبية للتسهيل على المواطنين ومنعًا للتكدس، كما تابعت أنه جاري إتاحة المستشفيات التي تقدم خدمات التشخيص والعزل المنزلي للحالات البسيطة، وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى زيادة مقاعد الخط الساخن لتلقي بلاغات واستفسارات المواطنين بفيروس كورونا المستجد إلى ٨٠٠ متلقي.