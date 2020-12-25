أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، قبل قليل، وفاة الكاتبة الصحفية سوسن الدويك، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. عملت سوسن عبد الفتاح الدويك نائبة لرئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون ثم رئيسة للمجلس في عام 2015، ولها مقال أسبوعي في جريدة "المصري اليوم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الكاتبة الصحفية سوسن الدويك متأثرة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.