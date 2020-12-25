بـ 10 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق نادي نقابة المهندسين بالزمالك

تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب داخل نادي نقابة المهندسين بالزمالك. فيما انتدب لموقع الحريق فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق. وكان حريق نشب داخل نادي نقابة المهندسين بمنطقة الزمالك. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد باشتعال النيران في نادي نقابة المهندسين على كورنيش الزمالك. وعلى الفور تم الدفع بـ ٣ سيارات حماية مدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها. وتم تدعيم قوات الإطفاء بـ ٧ سيارات أخرى للسيطرة على النيران. وتحاول وحدات الإطفاء السيطرة على النيران وإخمادها.

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