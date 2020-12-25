“هنا” رابط استعلام تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت وزارة التضامن عن رابط استعلام تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي لكل المواطنين المستفيدين من معاشات التكافل والكرامة خلال هذه الفترة، مؤكدة بأنها قد فتحت باب تقديم الشكاوى والتظلمات من أجل أن يتمكن الجميع من الاستفادة من تلك المعاشات وخاصة بالنسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات والآسر الفقيرة في مختلف محافظات الجمهورية.

خطوات استعلام تكافل وكرامة 2020

كثرت التساؤلات خلال الأيام الماضية حول طريقة وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة في مختلف محافظات الجمهورية، بعدما أعلنت وزارة التضامن عن فتح باب الاستعلام وتقديم الشكاوى أمام كل المواطنين.

وقد جاءت خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة على هذا النحو التالي:

سارع بالدخول إلى موقع وزارة التضامن.

اختر الخدمات العامة ثم خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020.

اكتب الرقم القومي.

اضغط على استعلام.

يتوجب الانتظار لمدة ثوان معدودة حتى يتم إجراء الاستعلام عن المعاش بصورة صحيحة.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص رابط مباشر يمكن جميع المواطنين المستفيدين من المعاشات من الاستعلام عن توقيت صرف الدفعة الجديدة من معاش تكافل وكرامة عبر شبكة الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وقد جاء رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي على هذا النحو التالي: “من هنا“.