افتتاح 8 مساجد جديدة فى محافظة الإسماعيلية.. اليوم

أفادت مديرية أوقاف الإسماعيلية، افتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله "عز وجل".

وأضافت المديرية بأن المساجد التى سيتم افتتاحها بمحافظة الإسماعيلية هى مسجد التوبة بمركز فايد الذى تم بناؤه بالجهود الذاتية على مساحة 400 متر ومسجدى كفر الشيخ عطية الذى أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 750 مترا ومسجد الفاروق عمر الذى تم بناؤه بالجهود الذاتية على مساحة 1150 مترا بمركز التل الكبير ومسجد عباد الرحمن الذى تم بناؤه بالجهود الذاتية على مساحة 550 مترا بمركز القنطرة شرق و4 مساجد فى مركز القنطرة غرب هم مسجد الكواملة الذى تم بناؤه بالجهود الذاتية على مساحة 230 مترا ومسجد أبو العينين الذى تم بناؤه بالجهود الذاتية على مساحة 160 مترا، ومسجد ذا النور الذى تم بناؤه بالجهود الذاتية على مساحة 140 مترا ومسجد الخلايفة الذى تم بناؤه بالجهود الذاتية على مساحة 145 مترا .

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وأشار الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية كلا من الشيخ مجدى عاشور، مدير أوقاف القنطرة غرب بافتتاح مساجد الكواملة وأبو العينين والخلايفة وذ النور بمركز القنطرة غرب والشيخ جمال صقر مدير إدارة أوقاف فايد لافتتاح مسجد التوبة بمدينة فايد، والشيخ مهدى حامد مهدى، مدير إدارة أوقاف التل الكبير فى افتتاح مسجدى كفر الشيخ عطية، والفاروق عمر بمركز التل الكبير، والشيخ وأشرف سيف الدين مدير إدارة أوقاف القنطرة شرق فى افتتاح مسجد عباد الرحمن بالقنطرة شرق.