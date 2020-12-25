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بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 60 مسجدا جديدا فى 16 محافظة اليوم

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أحمد عاشور 2020-12-25 06:22 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان سابق لها، أن ذلك يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله "عز وجل"، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 وصل لـ 656 مسجدًا حتى تاريخه.

وقال إن المساجد التى سيتم افتتاحها اليوم هى على النحو التالى:

أسماء المساجد الجديدة

 

وواصلت الوزارة خطتها لعمارة بيوت الله بافتتاح وتجديد المساجد، حيث افتتحت الوزارة الجمعة الماضية 45 مسجدًا فى 12 محافظة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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