قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بمدينة أسوان 7 ساعات.. "شوف منطقتك"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بمدينة أسوان لمظة 7 ساعات وذلك نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد.
وذكرت الشركة ف بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى بمنطقة بركة الدماس،وهو ما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( طريق السادات بالكامل – المحمودية بالكامل – المدينة الصناعية القديمة ).
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وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.
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