قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بمدينة أسوان 7 ساعات.. "شوف منطقتك"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بمدينة أسوان لمظة 7 ساعات وذلك نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد.

وذكرت الشركة ف بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى بمنطقة بركة الدماس،وهو ما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( طريق السادات بالكامل – المحمودية بالكامل – المدينة الصناعية القديمة ).

ويجدر الإشارة إلى أن ذلك إعتباراً من الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة الموافق 25 /12 /2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 26 /12 /2020.

اقرأ أيضًا.. عاجل.. إصابة ضياء الدين داوود بفيروس كورونا

https://www.tahiamasr.com/616161

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.