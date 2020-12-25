توجيهات الرئيس بتخفيف معدلات الفقر وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين تتصدر اهتمامات الصحف المصرية

نشرت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة عددا من الموضوعات على رأسها موضوع توفير الموارد المالية للشركات المدنية المنفذة للمشروعات القومية، وتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف معدلات الفقر بالقرى وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى توفير 200 مليار جنيه لمواجهة الموجة الثانية لكورونا ، واعتراف الأمم المتحدة رسميا باتفاق الحدود البحرية المصري اليوناني، واستمرار الدعم العيني للخبز والنقدي قيد الدراسة، وتصريحات "المالية" في الحساب الختامي للموازنة العامة بأن 975.4 مليار جنيه ايرادات الدولة.

ففي "الأهرام" قالت الصحيفة تحت عنوان "توفير الموارد المالية للشركات المدنية المنفذة للمشروعات القومية"

- الرئيس : تخفيف معدلاىت الفقر بالقرى وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين

إن الرئيس السيسي وجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لمواصلة الشركات المدنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية، على نحو يساهم في الإسراع باستكمالها طبقًا للجداول الزمنية المحددة ووفق أعلى المعايير والمواصفات، الأمر الذي يعزز من عوائد القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للاقتصاد الوطني من تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مع اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أمس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج “حياة كريمة”.

كما شهد الاجتماع أيضًا متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج "حياة كريمة"، حيث وجه الرئيس بالعمل على ضمان التدفقات المالية لهذا المشروع، وتكثيف العمل به على نحو متناغم بين كافة قطاعات الدولة ذات الصلة، وذلك بالتركيز على كافة جوانب التطوير من الناحية الإنشائية والخدمية والمعيشية، بما يساهم في تخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين.

فيما قالت "الأهرام " تحت عنوان .. " 200 مليار جنيه لمواجهة الموجة الثانية لكورونا" إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أكد أن هناك تكليفا رئاسيا بتوفير موازنة مفتوحة للقطاع الصحي؛ بما يمكنه من أداء دوره بفاعلية في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

وقال وزير المالية، بمناسبة مضي عام على الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إن الأحداث الاستثنائية التي يمر بها العالم، تفرض إعادة ترتيب أولويات الإنفاق؛ بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين.. وأضاف أنه تمت الموافقة على التعاقد على ٢٠ مليون جرعة من مصل لقاح كورونا بغض النظر عن التكلفة، وحجز ٣٠ مليون جرعة أخرى.

أما صحيفة "الأخبار" فقالت تحت عنوان "الأمم المتحدة تعترف رسميا باتفاق الحدود البحرية المصري اليوناني" إن موقع الأمم المتحدة الرسمي، نشر نص الاتفاق الموقع بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية جزئيا، فيما يعد اعترافا رسميا بالاتفاق بعد إيداعه من قبل وزيري خارجية البلدين في شعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار.

وقال الموقع الذي نشر الاتفاق ممهورا بختم المنظمة، إن الاتفاق تم توقيعه في 6 أغسطس 2020، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط ​​بين البلدين، والتي بدورها تمنح القاهرة وأثينا حقوقًا في الموارد الطبيعية في المنطقة.

وتحت عنوان "الدعم العيني للخبز مستمر والنقدي قيد الدراسة" قالت صحيفة الأخبار إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أن منظومة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، ولن تؤثر نهائيا على دعم الخبز، باعتبارها منظومة تهدف إلى الحد من تسرب الدعم، وتضمن وصوله إلى مستحقيه، مشددة على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي تغيير.

كما أكدت الوزارة أنه على انتظام صرف السلع المجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم، حيث تم صرف سلع غذائية وغير غذائية ممثلة في السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأجبان والألبان والدواجن المجمدة والمنظفات المنزلية.

من جانبها نشرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "المالية في الحساب الختامي للموازنة العامة : 975.4 مليار جنيه ايرادات الدولة" إعلان وزارة المالية، ارتفاع إجمالي إيرادات الدولة عام 2019 2020، بنسبة 3.6% ليسجل 975.4 مليار جنيه مقابل 941.9 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، والإيرادات الضريبية زادت بنسبة 0.5 % لتحقق 739.6 مليار جنيه مقابل 736 مليار جنيه.

وذكر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2019 2020 أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 462.7 مليار جنيه خلال 20192020، أي ما يعادل 7.89% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 429.9 مليار جنيه ما يعادل 8.2 % من الناتج المحلي خلال 2018 2019.

وأوضح أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 4.7 % ليصل إلى 1.434 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019 2020 مقارنة مع 1.369 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق له 2018 2019

ولفت إلى ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 8.5 % ليبلغ نحو 288.7 مليار جنيه مقابل 266 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 33.7 % ليسجل 191.6 مليار جنيه مقابل 143.3 مليار جنيه.

وفي سياق آخر نشرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "استقبال أسطوري للبطل العالمي بيج رامي بمطار القاهرة" وصل إلى مطار القاهرة رامي السبيعي «بيج رامي» إلى مصر بعد فوزه ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، أكبر بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام، وسط استقبال أسطوري للنجم العالمي.

وقامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتزيين صالة الوصول رقم 3 في مطار القاهرة، بصور «بيج رامي» أثناء مشاركته في بطولة مستر أولمبيا 2020، كما عرضت لقطات له عبر الشاشات المنتشرة في المطار، وإعداد احتفالية خاصة لاستقباله، فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك.

وحرص أشرف صحبي وزير الشباب والرياضة المصري على استقبال رامي السبيعي «بيج رامي» في مطار القاهرة الدولي، إلى جانب عدد من أبطال رياضة كمال الأجسام المصريين، احتفاء بالإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية.