نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي: وزيرة الصحة تعلن خريطة مستشفيات عزل فيروس كورونا بالمحافظات الأكثر إصابة.. صور الصحة: شحنة لقاح سينوفارم خضعت لـ 4 أنواع من التحاليل تستغرق أكثر من أسبوعين قائمة ممنوعات لمواجهة كورونا.. حظر العزاء والشيشة والدورس قفزة كبيرة.. الصحة: تسجيل 1021 إصابة بفيروس كورونا.. و51 وفاة خاص .. إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا إصابة أحمد مرتضى منصور في عينه أثناء جنازة أحمد البكري

أبرز تصريحات عمرو موسى مع إبراهيم عيسي: ياسر عرفات قائد استثنائي.. وصدام أبلغني بهذا الأمر الخطر يقترب .. انتشار سلالة جديدة من كورونا في دولة افريقية بأعداد كبيرة أول طلب لـ بيج رامي بعد حصده "مستر أوليمبيا" .. فيديو تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الجمعة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. وزيرة الصحة تعلن خريطة مستشفيات عزل فيروس كورونا.. شحنة لقاح سينوفارم خضعت لـ 4 أنواع من التحاليل تستغرق أكثر من أسبوعين.. إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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