وزير التنمية: 12مليار جنيه تكلفة منظومة النظافة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، وفقا لبيان صحفى، أنه تم تكليف المحافظات لإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن، إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف.

وأشار شعراوى إلى أن التقرير الذى تلقاه عن الإجراءات التى قامت بها الوزارة لحل مشكلة المخلفات التى يتم إلقائها بالترع أشار إلى أن محافظة الجيزة أزالت "21 ألف طن/ شهرى" والإسكندرية "1,6 ألف طن/ شهرى" والمنوفية "59 ألف طن/ شهرى" والغربية "5,1 ألف طن/ شهرى" والشرقية "70 ألف طن/ شهرى" وبنى سويف "6,2 ألف طن / شهرى" والمنيا "9,1 ألف طن / شهرى" وأسيوط "2,9 ألف طن / شهرى" وقنا "4,2 ألف طن /شهرى" والفيوم "624 طن / شهرى" ومطروح "500 طن/ شهرى".

وشدد الوزير على أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع من يقوم بإلقاء الردم والمخلفات خاصة فى المصارف والترع بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية لما لها من تأثير سلبى على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.

وأوضح الوزير، أنه تم التنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية بموجب البروتوكل الموقع بين الوزارتين فى مايو 2020 على التنسيق والتعاون بالإملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف فى المحافظات وإزالة مخلفات نواتج التطهير، بالإضافة إلى الاستفادة من منافع الرى على هذه الترع والمصارف فى إقامة حوائط مقامة بطريقة فنية معينة لتجميع المخلفات بها لمنع وصولها إلى المجارى المائية ونقلها إلى المدافن الصحية ومصانع التدوير.

وفى نفس السياق، لفت الوزير إلى أنه فى ضوء الجهود المبذولة لإزالة المخلفات من الترع والمصارف فقد تم توقيع عقد تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لحماية مصرف (كيتشنر) الذى يمر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ويهدف المشروع إلى منع وصول المخلفات الصلبة إلى مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة فى نطاقه والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، من خلال تنفيذ مجموعة من التداخلات العاجلة يستفيد منها 182 قرية.

ويتضمن البرنامج شراء معدات لجمع المخلفات وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة المخلفات و4 مدافن صحية محكومة إضافة إلى تأهيل المكبات المفتوحة التى ستستخدم فى مرافق إدارة المخلفات البلدية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أنه فى إطار جهود الوزارة لحل مشكلة المخلفات فإنه يتم العمل على قدم وساق وإعطاء أولوية أولى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التى تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجارى تبطينها لمنع وصول المخلفات الى المجارى المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث.

وأوضح اللواء شعراوى، أن منظومة النظافة الجديدة والتى تبلغ تكلفتها حوالى 12 مليار جنيه ويتم تنفيذها على 4 سنوات تشمل تنفيذ 70 خط تدوير ومعالجة وإنشاء 92 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء 59 خلية دفن صحى وإغلاق 57 مقلب عشوائى، إضافة إلى عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، مشيراً إلى أنها تشمل أيضاً عمليات التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة ودعم القطاع غير الرسمى ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.

