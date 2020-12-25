وزير النقل يزور مسار سكة حديد قنا- سفاجا - أبو طرطور لإعادة تأهيله

جدة - نرمين السيد - زار المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مسار خط سكة حديد قنا- سفاجا - أبو طرطور فى إطار خطة وزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط ومده إلى الغردقة.





وأوضح بيان صحفى لوزارة النقل، أن الخط توقف منذ عدة سنوات لضعف انتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التى يتم نقلها بواسطة الخط وبالتالى تم تعرضه للسرقة نتيجة انخفاض معدلات التشغيل.

وأكد وزير النقل خلال الجولة، أن هذا الخط يبلغ طوله 730 كم وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتى أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع والركاب، مشيرا إلى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى، والمساهمة فى نقل خام الفوسفات، والمساهمة بشكل إيجابى فى تنمية الوادى الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 50 كم، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالى، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنويا، ويتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.

كما أشار الوزير إلى أنه من المخطط تعديل مسار الخط ليكون موازيا لطريق قنا / سفاجا وذلك فى ضوء إمكانية تخصيص مسار للقطار موازيا للطريق وذلك بهدف تقليل الطول الاجمالى للخط وتقليل زمن الرحلة، كما تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التى ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة فى ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذى سمح للهيئة التعاون مع القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.