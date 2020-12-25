تفاصيل استمارة الامتحانات للإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي 2021

تجري امتحانات الترم الأول 2021 هذا العام في ظل ظروف عصيبة تشهدها البلاد لتداعيات فيروس كورونا، لذا أتاحت وزارة التربية والتعليم نظام الامتحانات الإلكترونية ضمن أطر التعليم عن بعد، ووفرت استمارة الامتحانات للإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي 2021 عبر منصة الحساب الموحد، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن التسجيل في استمارة الطلاب.

طريقة التسجيل فى استمارة الطلاب 2021

في الخطوة الأولى على طلاب الصف الثالث الاعدادي والأول والثاني الثانوي الدخول على هذا الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم الفنى من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

في الخطوة الثانية على الطالب أو ولي الأمر الضغط على تسجيل الدخول لبدء ملئ الاستمارة وطباعتها.

عند الدخول في الخطوة الثالثة، يجب اختيار حساب الطالب، ثم إدخال الرقم القومي وهو الموجود في شهادة الميلاد في حالة عدم توفر بطاقة شخصية.

وفي الخطوة الأخيرة، على الطلاب إدخال كود الطالب.

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الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2021

وفي حالة عدم الحصول على كود الطالب، إليكم الخطوات التي تضمن الحصول عليه بالرقم القومي من موقع الحساب المدرسي الموحد .

– الدخول على رابط الحساب المدرسي الموحد من خلال الضغط هنا http://studea.emis.gov.eg/index.aspx

– في الخطوة الثانية على الطالب كتابة الرقم القومي الخاص به وهو ارقم المدون بشهادة الميلاد أو البطاقة في حالة أمتلاك الطالب لها.

– ثم عليه بعد ذلك إضافة المحافظة التي يعيش فيه لأنها هذا شرط أساسي للاستعلام عن عن الكود.

– بعد القيام بالخطوات السابقة، يجب إدخال تاريخ ميلاد الطالب.

– ثم على الطالب الاختيار ما بين “ذكر أو أنثى”، ثم الضغط على تسجيل الدخول وكتابة كلمة المرور وسوف يظهر كود الطالب فورًا.

