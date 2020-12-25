أسعار الذهب اليوم الجمعة تحديث يومي في مصر 25-12-2020، ارتفعت أسعار الذهب مع بداية التعاملات اليومية الصباحية في سوق الصاغة، وذلك وسط ترقب تام لتذبذب أسعار الذهب على مدار الفترة الماضية.

يقدم موقع دوت الخليج خدمة أسعار الذهب اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في محلات المجوهرات لمختلف الأعيرة، نظرًا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة أخر أسعار الذهب في مصر، خاصةً للمقبلين على الزواج، كما يهتم المستثمرين أيضًا بمتابعة الانخفاضات والقفزات التي يحققها المعدن النفيس في السوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم الخميس تحديث يومي



ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25-12-2020، في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 18، سعر 702 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21



وصل عيار 21 إلى 820 جنيهًا، حيث لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث استقر عيار 24، إلى 937 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا، حيث سجلت أونصة الذهب 1877 دولارًا.

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ترجع زيادة أسعار الذهب بسبب صعوده عالميًا إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسى هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة.

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يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا بمعنى يتم الطلب عليه فى حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو بعكس أى أدوات استثمارية أخرى.

