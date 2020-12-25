محافظ مطروح: تنفيذ مشروع لتنمية الثروة الحيوانية بتكلفة 210 ملايين جنيه

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وأوضح اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز الساحل الشمالى الغربى أن المشروع ياتى ضمن خطة تنمية متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية خصوصا تسمين الأبقار والأغنام والماعز والدواجن لإنتاج اللحوم وتصنيع الألبان وغيرها، والمقترح إقامته على مساحة 5 آلاف فدان بمنطقة الحمام أو العلمين، مع توافر المقنن المائى والموارد اللازمة للمشروع الإنتاجى، والذى يعمل على فتح مزيد من فرص العمل لشباب المحافظة وتأهيلهم وتدريبهم خصوصا خريجى كليات الطب البيطرى والزراعة.
وأشار رئيس جهاز التعمير بالساحل الشمالى الغربى أنه سيتم وضع تخطيط المشروع وفقا للاحتياجات والمطالب للمشروع ومدى تحقيقها او توافرها وفقا لآراء المركز الاستشارى للمشروع إذ سيتم وضع الدراسات الاستراتيجية ومحددات الاستفادة والجدوى الاقتصادية من المشروع من خلال استشاريين، والمقرر إقامة المرحلة الأولى منه خلال 20 شهرا، مع الإسراع فى انهاء المشروع وفق المطالب والمحددات المطلوبة.
ووجه محافظ مطروح بالعمل على الاستفادة من المشروع لأهميته الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب مع تشكيل لجنة من الجهات المعنية تكون مهمتها اختيار موقع الأرض المناسب وفق الشروط واحتياجات المشروع من تربة ومد بنية تحتية وتوافر مقنن مائى لتحقيق أقصى استفادة من المشروع، كذلك العمل على توفير فريق العمل المناسب لإدارة المشروع وتدريبه وتأهيله جيدا، مع وضع الدراسة المتكاملة للاستفادة من كامل المساحة المقرر تخصيصها ليعود بالنفع على أهالى المحافظة.
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