الرى: ربط منظومة البحث العلمى بمتطلبات الوزارة لحل مشاكل المياه

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا بتقنية الفيديوكونفرانس ومشاركة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه وقيادات الوزارة والمركز لعرض ومناقشة الخطه البحثيه للمركز القومى لبحوث المياه.





وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة البحثية والدراسات التطبيقية لمعهدى بحوث إدارة المياه وصيانة القنوات المائية والتابعين للمركز القومى لبحوث المياه، والمشروعات المشتركة بين المعهدين وجهات الوزارة المختلفة خلال العام المالى الحالى، والخطة البحثية المستقبلية للعام المالى المقبل 2021 - 2022.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة ربط منظومة البحث العلمى والخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه بمتطلبات جهات الوزارة التنفيذية لحل مشاكل المياه فى مختلف التخصصات.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بإعداد بحوث تطبيقية فى مجال ترشيد المياه وتطبيق نظم الرى الحديث، والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة والاستشعار عن بعد لحساب الاحتياجات المائية، وبرامج رفع كفاءة إدارة المياه على الترع الفرعية وهندسات الرى، والاستفادة من نواتج تطهير الترع وورد النيل، واستخدام الأسماك مثل سمك البورى وغيرها فى التخلص من الحشائش وما يمثله ذلك من عائد اقتصادى كبير.

كما تضمن الاجتماع عرض ما تم إنجازه حتى الآن لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، وبرامج صيانة الترع بعد تأهيلها.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التى تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضى المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7 آلاف كم على مستوى المحافظات بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهى منتصف عام 2022.