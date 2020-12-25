خاص.. الصحة تعلن أسماء وعناوين مستشفيات عزل كورونا بالموجة الثانية

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خريطة المستشفيات المحدثة لاستقبال حالات الفرز والعزل لمصابين فيروس كورونا المستجد

وأكد مجاهد، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه حتى الآن وصلنا إلى ٣٦٣ مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان، أن تلك المستشفيات تضم ٣٥ ألف سرير و ٤٥٠٠ سرير رعاية و ٢٥٠٠ جهاز تنفس صناعي، لافتة إلى أنه جاري إمداد المستشفيات ب ٢٠٠ جهاز تنفس صناعي آخر، كما أنه يوجد مستشفى عزل في كل محافظة لتغطية كافة الأحياء وتقديم الخدمات الطبية للتسهيل على المواطنين ومنعًا للتكدس.

وتابع أنه جاري إتاحة المستشفيات التي تقدم خدمات التشخيص والعزل المنزلي للحالات البسيطة، وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى زيادة مقاعد الخط الساخن لتلقي بلاغات واستفسارات المواطنين بفيروس كورونا المستجد إلى ٨٠٠ متلقي

وجاءت أسماء وعناوين مستشفيات العزل والفرز بللتصدي للموجة الثانية من جائحة كورونا بالمحافظات كالتالي:-

محافظة القاهرة

المستشفيات المطريه التعليمى حميات حلوان الساحل التعليمى القاهره الجديده جراحات المرج روض الفرج جراحات مدينه نصر المنيره جراحات الزاويه حميات العباسيه جراحات البساتين الشروق الشيخ زايد دار السلام العام مبرة المعادى شبرا العام مبرة مصر القديمه عين شمس القبطى التبين الاصلاح الاسلامي صدر العباسيه المقطم حلوان صيدناوى الخازنداره شبرا التامين الصحى منشيه البكرى النصر حلوان احمد ماهر التعليمى مدينه نصر (تامين صحى) الجمهوريه التعليمى 15 مايو هليوبوليس

محافظة كفرالشيخ

المستشفيات م. كفرالشيخ العام م. دسوق العام م. سيدى سالم المركزى م. قلين المركزى م. مطوبس المركزى م. الحامول المركزى م. سيدى غازى المركزى م. صدر كفرالشيخ م. حميات كفرالشيخ م. حميات دسوق م فوه للتامين الصحي م حميات مطوبس م العبور م. فوة المركزى م.بلطيم



محافظة السويس

المستشفيات م السويس العام م . صدر السويس م.حميات السويس

محافظة الوادى الجديد

المستشفيات مستشفى الداخلة العام مستشفى الفرافرة المركزى مستشفى صدر الخارجة مستشفى حميات الخارجة مستشفى الخارجة العام



محافظة الدقهلية

المستشفيات م.الجمالية المركزي م.ميت غمر ميت سلسيل م دماص المركزى م.المنزلة المركزي اتميدة المركزى م المطريه المركزى م.نبروه المركزي م المنصورة التخصصي م.شربين المركزي م بنى عبيد التخصص م.بلقاس المركزي م. سندوب للتامين الصحي جمصة المركزي م. صدر المنزلة مستشفى دكرنس العام م الكردى المركزى م.منية النصر م.تمى الأمديد

محافظة دمياط

المستشفيات م. دمياط العام م. الحميات م. الصدر م. كفر سعد المركزى م. عزبة البرج المركزى م. الزرقا المركزى م. السرو المركزى م. دمياط التخصصى م. راس البر المركزى م. كفر البطيخ المركزى م. فارسكور المركزى م. الروضة المركزى م. ميت أبو غالب المركزى م. جراحات اليوم الواحد م. الهلال بدمياط



محافظة المنيا

المستشفيات حميات المنيا حميات مغاغة حميات العدوة حميات ديرمواس صدر المنيا صدر بنى مزار صدر ملوى سمالوط حميات ملوى حميات بنى مزار العدوة المركزى مغاغة المركزى بنى مزار المركزى مطاى المركزى الفكرية المركزى مستشفى حميات سمالوط جراحات اليوم الواحد سمالوط التأمين الصحى بالمنيا ملوى التخصصى



محافظة المنوفية

المستشفيات منوف العام بركة السبع المركزى قويسنا المركزى تلا المركزى الشهداء المركزى زاوية الناعورة سرس الليان العام السادات المركزى حميات شبين الكوم حميات منوف صدر شبين الكوم صدر منوف حميات شنتنا الحجر اشمون العام حميات اشمون شبين الكوم التعليمي الهلال بشبين الكوم جرحات اليوم الواحد بأشمون الباجور العام

محافظة البحر الأحمر

المستشفيات رأس غارب المركزى الغردقة العام سفاجا المركزى القصير المركزى الشلاتين المركزى جراحات اليوم الواحد حميات الغردقة

محافظة سوهاج

المستشفيات حميات سوهاج سوهاج العام العسيرات المركزى المراغه المركزى البلينا المركزى ساقلتة المركزي طهطا العام صدر سوهاج حميات البلينا جرجا العام حميات جرجا المنشاه المركزى طما المركزى جهينة المركزي سوهاج التعليمي معهد القلب و الجهاز الهضمي التأمين الصحى بسوهاج

محافظة الشرقية

المستشفيات مستشفى الأحرار التعليمى مبرة الزقازيق للتامين الصحي مستشفى فاقوس العام مستشفى حميات الزقازيق مستشفى صدر الزقازيق مستشفى ههيا المركزى مستشفى منيا القمح المركزى مستشفى اولادصقر المركزى مستشفى أبوحماد المركزى مستشفى السعديين المركزى مستشفى القرين المركزى مستشفى الابراهيمية المركزى مستشفى بلبيس المركزى مستشفى طوارىء فاقوس

المستشفيات مستشفى الصالحية المركزى مستشفى ابوكبير المركزى مستشفى القنايات المركزى مستشفى ديرب نجم المركزى مستشفى حميات فاقوس مستشفى الزوامل المركزى مستشفى الصوفية المركزى مستشفى الزقازيق العام مستشفى كفرصقر المركزى مستشفى الحسينية المركزى مستشفى مشتول السوق المركزى مستشفى تلراك المركزى



محافظة الغربية

المستشفيات المنشاوى العام المحلة العام زفتى العام كفر الزيات العام سمنود المركزى بسيون المركزى قطور المركزى السنطة المركزى ابيار المركزى صدر طنطا صدر المحلة حميات طنطا حميات المحلة حميات كفر الزيات حميات زفتى حميات بسيون المجمع الطبي النموذجى مبرة طنطا مبرة المحلة



محافظة أسيوط

المستشفيات م.اسيوط العام م.الايمان العام م.ديروط العام م.منفلوط المركزي م.القوصيه المركزي م.ابنوب المركزي م.ساحل سليم المركزي م.البداري المركزي م.صدفا المركزي م.صدر اسيوط م.الغنايم المركزي م.مبره اسيوط م. حميات ديروط م. حميات أسيوط م. أبوتيج

محافظة بنى سويف

المستشفيات مستشفى الفشن مستشفى سمسطا مستشفى الواسطى مستشفى الصدر مستشفى الحميات مستشفى تأمين بنى سويف ناصر المركزى

محافظة قنا

المستشفيات حميات نجع حمادي مستشفى الوقف المركزى مستشفى حميات قنا مستشفى صدر قنا مستشفى فرشوط المركزى مستشفى قنا العام مستشفى قوص المركزى قفط التعليمى

محافظة القليوبية

المستشفيات ابوالمنجا المركزي بهتيم المركزي ناصر العام شبين القناطر م قها المركزى القناطر الخيرية حميات بنها حميات طوخ الخانكة صدر 23يوليو قليوب التخصصي بنها التعليمي النيل للتأمين تأمين بنها

محافظة شمال سيناء

المستشفيات مستشفي العريش العام مستشفي بئر العبد المركزي مستشفي نخل



محافظة الأقصر

المستشفيات م. الاقصر العام م . حميات الاقصر م . صدر اسنا م. القرنة المركزي م. العديسات

محافظة الفيوم

المستشفيات الحميات الفيوم العام طامية ابشواي سنورس اطسا التأمين الصحى بالفيوم

محافظة بورسعيد

المستشفيات م.المبرة م.الزهور م.الحياه بورفؤاد الحميات المصح البحري

محافظة اسوان

المستشفيات إدفو العام كوم أمبو المركزي دراو المركزي نصر النوبة المركزي غرب أسوان المركزي حميات أسوان حميات إدفو صدر أسوان صدر إدفو السباعية المركزى صدر كوم أمبو اسوان التخصصي

محافظة البحيرة

المستشفيات كوم حمادة المركزي م.ايتاي البارود المركزي م.ابو حمص المركزي م.الدلنجات المركزي م.المحموديه المركزي م.شبراخيت المركزي م.حوش عيسي المركزي م.الرحمانيه المركزي غرب النوبارية م.رشيد المركزي م.ابو المطامير المركزي م.صدر دمنهور م. ادكو حميات دمنهور حميات كفر الدوار م.دمنهور التعليمى كفر الدوار العام

محافظة الاسماعيلية

المستشفيات مستشفي ابو خليفة مستشفى حميات الاسماعيلية

محافظة الاسكندرية

المستشفيات م ابوقير التخصصي م جمال عبد الناصر م كرموز م . العامرية العام م . الجمهورية العام م . أبو قير العام م . برج العرب المركزى م . صدر المعموره م . صدر كوم الشقافه م . حميات الاسكندرية العجمي جمال حمادة راس التين



محافظة الجيزة

المستشفيات بولاق الدكرورالعام – منشأة القناطر الوراق المركزي- اطفيح المركزي زايد المركزى – ابو النمرس المركزي امبابه العام – الواحات المركزي الصف المركزى – 6 اكتوبر المركزي أكتوبر للتامين- م صدر العياط حميات امبابه – م العجوزة البدرشين المركزى صدر امبابه صدر الجيزه الهرم زايد التخصصى التحرير العام ام المصريين العام العياط المركزى معهد القلب الحوامدية المركزى العجوزة

محافظة جنوب سيناء