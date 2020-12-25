مباريات الدوري المصري اليوم

تستمر اليوم منافسات الجولة الرابعة من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بثلاث مواجهات، تنطلق في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم، وتستمر حتى التاسعة والنصف مساءا

مباريات اليوم



يستضيف فريق أسوان صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فريق الجونة صاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط،وذلك على ملعب السكة الحديد.

في ثاني المباريات يستضيف عزل المحلة صاحب المركز الرابع عشر برصيد نقطتين، فريق طلائع الجيش صاحب المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة، وذلك على ملعبالمحلة.

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وفي ختام اليوم يستضيف ستاد الإسماعيلية، مباراة تجمع بين البنك الأهلي صاحب المركز السابع برصيد 4 نقاط، والإسماعيلي صاحب المركز الثالث عشر برصيد نقطتين. وفي ختام اليوم يستضيف ستاد الإسماعيلية، مباراة تجمع بين البنك الأهلي صاحب المركز السابع برصيد 4 نقاط، والإسماعيلي صاحب المركز الثالث عشر برصيد نقطتين. مواعيد مباريات اليوم أسوان X الجونة 2:30 ظهرا

غزل المحلة X طلائع الجيش 5:00 مساءا

الإسماعيلي X البنك الأهلي 7:30 مساءا اقرأ أيضا: الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد أوباما



تأجيل مباراة القمة ومن أبرز ملامح تلك الجولة هي إصدار اتحاد الكرة المصري المتمثل في اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري، ولم يذكر اتحاد الكرة أي أسباب لقرار التأجيل، الذي فاجأ الجميع. وقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، عل أن تلعب مباريات القطبين المؤجلة من الجولة الثالثة بسبب مشاركاتهم الإفريقية، وهم الاتحاد السكندري ضد الأهلي، وسموحة ضد الزمالك، بدلا من مباراة القمة، وعلى إثر ذلك تؤجل مبارة الاتحاد السكندري وإنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة، إلى أجل غير مسمى. اقرأ أيضا: تأجيل القمة والتخبط الإداري.. يبدو أنها سياسة "فلول" اتحاد الكورة