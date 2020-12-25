بعد إصابته بفيروس كورونا.. وائل الإبراشي يوجه رسالة هامة للمواطنين

تمكن فيروس كورونا من مهاجمة العديد من المواطنين على الرغم من التزامهم التام بجميع الاجراءات الوقائية اللازمة ضده، إلا أنه بات الأقوى على الاطلاق.

أعلن الاعلامي وائل الابراشي، إصابته بفيروس كورونا، مستفهمًا عن طريقة إصابته إلا أنه توقع اختلاطه بأحد المصابين بسبب طبيعة عمله التي تسدعي الاحتكاك بالكثير.

إصابة وائل الابراشي بفيروس كورونا

وأكد الابراشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر الفضائية المصرية، مساء الخميس، أن صحته جيدة والأعراض التي داهمت جسده تعتبر خفيفة بعض الشيء، لافتًا إلى أن الأطباء يعملوا على طمئنته.

وتابع: "سأتعامل مع فيروس كورونا وسأتناول أدوية البروتوكول حتى يشفيني الله..الأعراض بدأت خفيفة.. لكنني آخذ الأمور بجدية واعتبرها محنة بداخلها منحة، ولا أتعامل معها بانهيار نفسي".

واستطرد حديثه قائلًا: "هي ستبعدنا عن شغلنا وقضيتنا لأننا نعمل بشكل يومي وصعب الانسلاخ عن العمل الإعلامي"، مواصلًا: "أنا مش عارف هي أصابتني ازاي.. بأفتش ازاي اتنقلت إلي.. لكن طبيعة العمل تجعلنا بنحتك بناس كتير".

وأوضح الاعلامي وائل الابراشي، أن أعراض فيروس كورونا التي تملكته حتى الآن هي الكحة وتكسير وآلام في الظهر، وارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل طفيف.

ناشد الإبراشي، جميع المواطنين للالتزام بجميع الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، تزمنًا مع إصابته بالفيروس وارتفاع عداد إصابات فيروس كورونا وكذلك الوفيات الذي كان سبب في زيادة الخوف بين المواطنين، خاصة بعدما تراجعت الأعداد على مدار الفترة الماضية.

كان قد، أصيب الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" المذاع على فضائية الأولي المصرية، بفيروس كورونا بعد إجرائه تحليل "pcr" تبين ظهور النتيجة إيجابية.

تُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

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سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

