تدهور الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

تصدرت الفنانة يسرا محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، فضلًا عن مواقع التواصل المختلفة، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

إصابة يسرا بفيروس كورونا



أعلنت يسرا عن إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية لدرجة جعلتها لن تقوى على الحديث، إلا أنها وجهت الشكر لوزارة الصحة والأطباء الذين يسعون لإنهاء تلك الأزمة التي تمر بها.

اختلطت الفنانة يسرا مؤخرًا بعدد من نجوم الفن، وذلك خلال حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كلًا من آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.

كانت قد استهلت يسرا الجلسات المبدئية لمسلسلها الجديد على مدار الأيام الماضية، الذي من المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل 2021، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، كما أنتهت يسرا على مدار الفترة الماضية من تحضيرات فيلمها الجديد "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان مقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور. والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

أما بالنسبة للسينما فكانت آخر مشاركات يسرا فيلم "صاحب المقام" مع الفنان آسر ياسين، الفنانة أمينة خليل، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.

تُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

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سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

