ماذا يفعل الإسماعيلي اليوم بدون مدير فني؟

يستضيف الإسماعيلي اليوم فريق البنك الأهلي – الصاعد حديثا للدوري الممتاز – بستاد الإسماعيلية، وذلك ضمنا لمنافسات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ويدخل الاسماعيلي المباراة اليوم بدون مدير فني، بعدما قدم طلعت يوسف أمس، اعتذاره عن تدريب الفريق، بعد يومين فقط من الاتفاق على قيادة الفريق بالموسم الجديد.

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إقالة ريكاردو



أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان،يوم الإثنين الماضي، عن إقالة الجهاز الفني للدروايش، بقيادة المدير الفني البرازيلي ريكاردو، وذلك عقب تلقى الهزيمة أمام فريق الجونة، بهدف مقابل هدفين في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز. أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان،يوم الإثنين الماضي، عن إقالة الجهاز الفني للدروايش، بقيادة المدير الفني البرازيلي ريكاردو، وذلك عقب تلقى الهزيمة أمام فريق الجونة، بهدف مقابل هدفين في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز. اختيار طلعت يوسف



يوم الثلاثاء أعلن مجلس إدارة الاسماعيلي، تعيين طلعت يوسف مديرًا فنيًا جديدًا للدروايش، خلفًا للبرازيلي ريكاردو، الذي تم إقالته بعد الهزيمة أمام الجونة بهدفين لهدف، في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز. اعتذار طلعت يوسف



ومساء أمس أعلن مجلس إدارة الاسماعيلي، تعيين طلعت يوسف مديرًا فنيًا جديدًا للدروايش، خلفًا للبرازيلي ريكاردو، الذي تم إقالته بعد الهزيمة أمام الجونة بهدفين لهدف، في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز. اقرأ أيضا: لماذا لا يلعب الأهلي في المحلة والاسماعيلية رغم لعب الزمالك علي نفس الملاعب؟



موقف الإسماعيلي



يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما جمع نقطتين فقط، من تعادلين وخسارة في أول ثلالث مباريات بالدوري. يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما جمع نقطتين فقط، من تعادلين وخسارة في أول ثلالث مباريات بالدوري. مباريات الجولة الرابعة



الخميس 24/12

وادي دجلة X سموحة 7:30 مساءا مباريات اليوم



الجمعة 25/12

أسوان X الجونة 2:30 ظهرا

غزل المحلة X طلائع الجيش 5:00 مساءا

الإسماعيلي X البنك الأهلي 7:30 مساءا السبت 26/12

الإنتاج الحربي X المقاولون العرب 5:00 مساءا

مصر المقاصة X المصري 7:30 مساءا اقرأ أيضا: أولى ضحايا مدربين الدوري.. الإسماعيلي يعلن إقالة الجهاز الفني