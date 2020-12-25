صور.. وزيرة الهجرة تبحث مع السفير الهولندى ربط العلماء بوطنهم

جدة - نرمين السيد - بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، مع سفير هولندا لدى القاهرة السفير هان موريتس، بمقر الوزارة، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجال الهجرة والجاليات.





وخلال اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير الهولندى، مثمنة العلاقات الوثيقة بين البلدين خاصة فى ضوء احتضان جالية مصرية مؤثرة فى المجتمع الهولندى، حسبما ذكر اليوم الجمعة بيان لوزارة الهجرة.

واستعرضت الوزيرة مع السفير جهود الوزارة فى عدة ملفات، من أهمها ربط الخبراء والعلماء بوطنهم والاستفادة من خبراتهم من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وكذلك تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى وكلف بها وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة ونشر التوعية حول مخاطرها، مشيرة إلى ما نتج عن تلك المبادرة من تعاون كبير مع الوزارات الأخرى ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.



وتحدثت السفيرة نبيلة مكرم أيضًا، عن مبادرة إحياء الجذور "نوستوس" التى نفذتها الوزارة للجاليات اليونانية والقبرصية والأرمينية التى كانت تعيش فى مصر بالماضى أو مازالت تعيش بها، لافتة إلى أن ذلك جاء إيمانا من الوزارة بضرورة تسليط الضوء على دور الجاليات الأجنبية داخل المجتمع المصرى كأداة من أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية، فضلا عن إشارتها إلى مبادرة "مصر بداية الطريق" والتى تستهدف العرب والآسيويين الذين درسوا فى مصر والآن اعتلوا أعلى المراكز والمناصب حول العالم.



كما تطرقت الوزيرة فى حديثها إلى الجهود الحثيثة للوزارة فى رعاية المصريين بالخارج وربط الشباب منهم بوطنهم الأم انطلاقًا من الإيمان بدورهم الخارجى تجاهه وسط كافة التحديات المختلفة سواء أبناء الجيلين الثانى والثالث من المهاجرين المصريين أو الشباب المصريين الدارسين بالخارج، وما يتضمنه ذلك زيارة المعالم التاريخية والسياحية لمصر، والتعرف على المشروعات التنموية الجارى تنفيذها، وإجراء لقاءات مع المسئولين والمؤسسات الحكومية، وكذلك حضورهم دورات فى الأمن القومى لتصحيح أى مفاهيم أو أفكار زائفة قد يتعرضون لها بالخارج وتحصينهم ضد الاستقطاب الفكرى، فضلاً عن ربطهم بالعادات والتقاليد والقيم المصرية الأصيلة ومواجهة حرب طمس الهوية العربية والمصرية من خلال إطلاق مبادرة "اتكلم عربى" التى حظيت برعاية رئيس الجمهورية.



بدوره، أكد السفير الهولندى هان موريتس ضرورة التقريب بين الشعبين الهولندى والمصرى، موضحًا أنه منذ تسلمه مهام منصبه بالقاهرة وهو يحرص على الاطلاع على كل المشروعات الجارية فى مصر وعلى الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مختلف الملفات والأصعدة.

ورحب موريتس بتبادل الخبرات والتجارب مع الوزارة فى ملفات مختلفة أبرزها الهجرة -سواء الآمنة أو غير الشرعية- والجاليات، مشددا على أن هذا التعاون سيجنى الجانبان ثماره فى المستقبل.